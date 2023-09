Vuur en Licht Award voor helikopter-boot

Aalsmeer – Het was een prachtige namiddag voor de uitreiking van de Vuur en Licht Awards 2023, afgelopen dinsdag op het terras van Joseph aan de Poel. Bij de grote boten had het team van Remco Maarsen de prijs in de wacht gesleept, maar door zijn werk als internationaal chauffeur was hij niet in staat om zelf aanwezig te zijn. Hij belde vanuit Toulouse in Frankrijk nog wel even in en dat gaf de jury de gelegenheid per mobieltje uit te leggen waarom zijn boot zo geslaagd was.

Dennis Theijs was wel persoonlijk aanwezig. Voor de derde keer won hij bij de kleinere boten de Vuur en Licht Award. Zijn helikopter-boot werd door de jury als veruit de fraaiste beoordeeld. Weliswaar hielp zijn vader Ronald bij de voorbereidingen, maar Dennis voer de boot alleen: “Tussen al die andere boten en het spektakel heb ik heerlijk zitten genieten.” Heel veel geld heeft de versiering niet gekost: “Eerst maak ik een schetsje en dan gaan we aan de slag om een frame van latten te maken. Daarop komen de lichtslingers maar je weet eigenlijk pas als het goed donker is, hoe het er uitziet. Ik merkte wel langs de Aalsmeerderdijk dat het publiek erg enthousiast was en toen wist ik dat het oké was.” De Vuur en Licht Award en de dinerbon voor twee personen waren terecht voor Dennis.

De jury vormt al vele jaren een hecht team en bekijkt in de tuin van zorgcentrum Aelsmeer aan de oever van de Ringvaart met plezier de voorbijkomende boten. Dat zijn er veel, maar het kost de juryleden geen moeite om de mooiste twee boten er tussenuit te halen. Ze zijn het altijd na afloop snel eens. Het goede nieuws is dat ze ook voor de editie 2024 van Vuur en Licht op het Water al weer ingetekend hebben. Bij een ondergaand zonnetje werd nog volop nagepraat en gefilosofeerd over de komende jaren. De jury hoopt dat de creatieve verlichting op de boten de boventoon blijft voeren. De muziekvolumes mogen wat hen betreft wel wat minder. Maar bovenal vinden ze het fantastisch dat zoveel mensen een heerlijke avond hebben. Dat willen de dames en heer zo houden en ze werken daar graag aan mee. Ap Eigenhuis van de organisatie bevestigde dat het evenement voor 7 september 2024 reeds aangemeld is voor de evenementenkalender.

Foto: Van links naar rechts: Juryleden Ilse Keessen, Annelie Tas-Klein Sprokkelhorst, Betsy van der Zwaard en Mathijs van Gaalen met Award winnaar Dennis Theijs.