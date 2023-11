Vrouw neergestoken in Mijdrecht￼

Mijdrecht – Op de Grondzeiler in Mijdrecht is woensdagavond een persoon gewond geraakt na een steekpartij. Een vrouw was in haar arm gestoken. De steekpartij vond vermoedelijk buiten op straat plaats.De vrouw was na de steekpartij een woning in gegaan. Aldaar ontfermde ambulancepersoneel zich over het slachtoffer. De verwonding was dusdanig heftig dat het slachtoffer een tourniquet om de arm had, om de bloeding te stelpen. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. De dader is na het incident gevlucht. De politie zette de straat af en voerde sporenonderzoek uit. Ook werd er kleding in beslag genomen. Wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan is nog onduidelijk.

Foto VLN Nieuws