Vrouw in Uithoorn beroofd van ketting

Uithoorn – Op dinsdag 23 juli rond kwart over twaalf in de middag is een inwoonster beroofd van haar ketting. De vrouw had boodschappen gedaan en was op weg naar huis. In de Jacob Catslaan werd zij aangesproken door een man. Hij vroeg of zij wist waar een massagesalon gevestigd was, hij toonde hierbij een plattegrond. Toen de vrouw beter keek, zag zij dat dit niet een plattegrond van Uithoorn was. Ze werd wat wantrouwig, zeker toen de man zijn hand op haar schouder legde. Plots rukte hij haar ketting van haar nek en ging er rennend vandoor. De politie is gealarmeerd en agenten zijn direct een onderzoek gestart, maar de dief is niet meer aangetroffen. Het betreft een man van 20 tot 30 jaar oud, Noord-Afrikaans uiterlijk, spits gezicht en zwart glad gekamd haar. Hij sprak Nederlands met een buitenlands accent. Op het moment van de diefstal droeg hij een nette zwarte broek en een licht gekleurd overhemd met korte mouwen. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.