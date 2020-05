Vrolijke tekeningen in de Christinastraat

Aalsmeer – Ter hoogte van de nummers 17 tot en met 23 zijn in de Christinastraat in Oosteinde prachtige straattekeningen gemaakt met stoepkrijt. Het mooie weer lonkte om naar buiten te gaan, maar vanwege de coronamaatregelen wordt gevraagd zoveel mogelijk in de eigen buurt te blijven.

Silvia en enkele van haar vrienden gingen aan de slag om buurtbewoners op te vrolijken en dat is zeker gelukt. “Super mooi wat door de jeugd op de stoep is getekend”, aldus een bewoner. “Heel Aalsmeer moet hiervan kunnen genieten. Een streling voor het oog deze bijzondere kunst.”

Onder andere ‘zwemt’ er een vis in de Christinastraat en steekt een kleurige schildpad de weg over. Een kijkje waard!

Foto’s: Anna Eekels