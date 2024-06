Vrolijke ‘Midzomer’ met de Rijzenspelers

Rijzenhout – Wanneer je tachtig wordt, mag dat groots gevierd worden. Dan wil je uitpakken, het leven leven en samen zingen! De Rijzenspelers vierden hun eiken jubileum en deden dat op een wijze die zo kenmerkend is voor deze eigenwijze vereniging: totaal anders dan je zou verwachten met locatietheater, een voorstelling in de openlucht. Kleurrijk, bont, afwisselend en met grandeur! Deze club bestaat dan wel tachtig jaar maar is nog springlevend! ‘Midzomer op de Wasdom’ is de titel van het zelf geschreven stuk en hoewel het weer tijdens de première slechts de enige spelbreker was, verwarmden de spelers het publiek met de belevenissen op de Wasdom. Al bij binnenkomst op het terrein merk je dat het anders wordt dan je gewend bent. Zonder alles al weg te geven, is de entree al zo feestelijk dat je zelf ook in een andere stemming komt. Er is een animatieteam dat je welkom heet en vervolgens zul je je moeten overgeven aan de onderdompeling die deze voorstelling is. En het slotakkoord, dat is helemaal overweldigend.

Veel te zien en te beleven

De Wasdom blijkt een bont gezelschap aan gasten te hebben: een aan lager wal geraakte zanger, een vriendengroep met een behoorlijke kras op de ziel, een inboedelverkoper en een directieteam die juist deze locatie heeft gekozen voor hun heisessie. Er valt heel veel te zien en te beleven. Een voorstelling die alleen om deze reden al meerdere keren bezocht mag worden. Trots mag de vereniging zijn op wat ze heeft bereikt.

De voorstelling bewijst dat deze getalenteerde club vooral nog heel veel jaren moet blijven bestaan! Jammer is het dat hun vaste speelplek, dorpshuis de Reede, definitief lijkt te gaan verdwijnen. Het is werkelijk te hopen dat de gemeente Haarlemmermeer een echt passend alternatief heeft voor toneel in Rijsenhout.

Nog twee voorstellingen

‘Midzomer op de Wasdom’ is een vrolijke voorstelling voor jong en oud en moet u eigenlijk gezien hebben gelukkig zijn er nog twee mogelijkheden: vrijdag 7 en zaterdag 8 juni. Alle scènes zijn beloopbaar, ook als u wat minder goed ter been bent. Op alle speellocaties zijn voldoende zitplaatsen aanwezig. De buitenlocatie is: Kindcentrum Westwijs aan de Drakenstraat 40 in Rijsenhout. De optredens starten al om 19.30 uur. Kaarten kunnen besteld worden via de website van de Rijzenspelers: www.rijzenspelers.nl

Foto: aangeleverd