Vrolijk circus in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Achter de deuren van het Oude Raadhuis van KCA is een vrolijke expositie te zien over het Circus. De kunstwerken zijn gemaakt door de deelnemers aan het Atelier Floriande in Hoofddorp. Het is een voorziening waar mensen worden begeleid om zich te ontwikkelen tot kunstenaar. Het is een expositie geworden die net even anders is en één die bruist van de inspiratie en de kleuren.

Bij binnenkomst valt meteen de tijger die door de hoepel met vuur springt in het oog en ook de vrolijke blauwe olifant lijkt zo uit het circus weggelopen. Het is een expositie met authentieke kunstwerken dat zie je als toeschouwer meteen. Het gaat hier over kunst gemaakt door bijzondere artistieke talenten, die luisteren naar de stem in zichzelf.

Talenten die zo hun eigen kijk op de wereld hebben. Ze ontplooien hun creativiteit buiten de kaders en het zicht van het reguliere kunstcircuit. Wat te denken van de vrouw met staart of de eekhoorns in het blauw en zeg nu zelf wie heeft er ooit een eenhoorn in het circus gezien. Met een beetje inlevingsvermogen is de spreekstalmeester al te horen met zijn spreekwoordelijke; ‘hooggeëerd publiek’.



Ziel en zaligheid

En zo komt het circus op allerlei manieren tot leven in tweedimensionale en driedimensionale kunstwerken. Clowns, dansers, beren en theatrale hoedjes van alles is er te zien. De basis voor de expositie was een brainstormsessie met de deelnemers zelf. Daar stelden ze vast dat het in vroeger dagen zo was dat mensen met een beperking alleen terecht konden in het circus om nog wat geld te verdienen als freak. Het circus op die manier bestaat gelukkig niet meer. Dat is direct de kracht van de expositie. Er hangt werk van mensen die daar met ziel en zaligheid aan gewerkt hebben en hun handicap soms direct gebruiken om te vertellen in welke wereld zijn leven. En dat voel je en dat zie je als toeschouwer. Het is werk dat gezien mag worden.

Alles bij elkaar genomen heeft het een heel bijzondere expositie opgeleverd met 75 kunstwerken gemaakt door 13 kunstenaars. Er is veel te zien, dus kom naar het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 in het Centrum. Het is vrij toegankelijk van donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De expositie: Het Circus duurt tot 28 juli.