Vrolijk Champagneconcert Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Zondag 21 januari begon Aalsmeers Harmonie het nieuwe jaar met een vrolijk Champagneconcert in de Doopsgezinde Kerk. Voor een goed gevulde zaal speelde het orkest een uur lang vol energie, onder leiding van dirigent Michel de Haas. De presentatie was in handen van klarinettiste Margriet Verrips. Het muzikale begin van het nieuwe jaar had als thema ‘Olympische Spelen’, verwijzend naar de Spelen die deze zomer in Parijs worden gehouden.

Toepasselijk was daarom het openingswerk: ‘Nightlife in Paris’ van Peter Kleine Schaars. Vervolgens klonk de bekende mars ‘Einzug der Gladiatoren’ en het klassieke ‘Gold und Silber’. Daarna speelde het orkest ‘Evening at pops’ van John Williams, met daar in het bekende Olympic Fanfare Theme. Daarna was het de beurt aan Victory en muziek uit de film Brave. Vervolgens kwam de nummer 363 uit de Top 2000 van afgelopen jaar voorbij: ‘Une belle his-toire’. Het concert werd afgesloten met ‘Majestic Entrance’ van Bert Appermont. Daarna werd iedereen uitgenodigd om een drankje te drinken en met elkaar te proosten op het nieuwe jaar.

Nu gaat Aalsmeers Harmonie zich voorbereiden op de buitenconcerten. Het orkest is dringend op zoek naar een drummer en een bassist, maar ook op hoorn, euphonium en saxofoon is versterking gewenst. Lijkt het u/jou leuk om mee te spelen? Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeersharmonie.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl