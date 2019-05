Vrijwilligers voor Aalsmeer Flower Festival gezocht

Aalsmeer – Zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt de zesde editie van Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement vindt dit jaar plaats bij de Historische Tuin en het Flower Art Museum en wordt een bloemrijk spektakel voor jong en oud. De organisatie zoekt nog enkele vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen bij de opbouw en de bezoekersontvangst.

Diverse activiteiten

Aalsmeer Flower Festival trekt jaarlijks enkele duizenden bezoekers, onder wie een groot aantal buitenlandse gasten. Bij dit evenement draait alles om bloemen. Arrangeurs gaan aan de slag om prachtige bloemsierkunst te maken en er zijn verrassende toepassingen te ervaren van bloemen in bijvoorbeeld kunst, eten en entertainment. Ook is er live muziek en zijn er diverse activiteiten voor kinderen. Tussen de locaties varen watertaxi’s over de Westeinderplassen, ook rijdt er een pendelbus.

Veel handjes nodig

Bij de totstandkoming van het festival zijn veel handjes nodig. Daarom is de Stichting Aalsmeer Flower Festival nog op zoek naar enkele vrijwilligers die willen helpen bij de opbouw in de dagen voorafgaand aan het festival. Ben je een beetje handig en vind je het leuk om met een gezellig team samen te werken, laat het dan weten! Tijdens het weekend zelf is een belangrijke rol weggelegd voor de gastvrouwen en -heren die bezoekers wegwijs maken en tickets verkopen. Ook hierbij is nog hulp welkom. Lijkt het je leuk om hierin iets te betekenen? Stuur dan een bericht aan info@aalsmeerflowerfestival.nl of bel met coördinator Constantijn Hoffscholte via 06-26070202. Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeerflowerfestival.nl