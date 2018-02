Vrijwilligers Hospice De Ronde Venen in het zonnetje

Wilnis – In de serie ”Vrijwilligers in het zonnetje”, een initiatief van VVD De Ronde Venen, werd het Johannes Hospice De Ronde Venen te Wilnis bezocht. Een hospice is een instelling waar mensen die terminaal ziek zijn palliatieve zorg krijgen. Daarbij zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten hebben naast professionele medische zorg vaak behoefte aan extra aandacht. En dat is wat zij geven door er dag en nacht voor ze te zijn. Samen optrekken in die laatste maanden, weken of dagen. Met steun bij acceptatie, rouwverwerking en nazorg. De groep van totaal 130 vrijwilligers bestaat naast begeleiders terminale zorg ook uit koks, tuinmannen en bloemendames, gastvrouwen/heren die het bezoek ontvangen, assistentie voor techniek en administratie.

Terminale zorg kan soms een groot beroep doen op de mentale veerkracht van vrijwilligers. Daarom zijn er regelmatig inspiratiesessies om ook weer op te laden. Iedereen vind het mooi en waardig ”werk”. De Wilnisse VVD-ers Alberta Schuurs, Michel van Dijkman en Rob Evers werden ontvangen door het bestuur (Ge Jonkers en Wilma Weidgraaf) en een aantal vrijwilligers. Zij werden getrakteerd op heerlijke appeltaart om hun in het zonnetje te zetten voor al het werk dat zij doen.

20 jaar

Was 20 jaar geleden toen het Johannes werd opgericht een hospice nog een unicum, nu ervaren ze steeds meer concurrentie vanuit de wijdere omgeving. Een dilemma is dan of je bedden die nu tijdelijk onbezet zijn moet gebruiken voor een soort verpleeghuiszorg. Moeilijke beslissingen, want dat bed is dan weer bezet en als er weer een plek nodig is voor terminale zorg dan moet het hospice nee verkopen. Dat willen ze ook niet. De financiering kwam ook ter sprake. Niet eenvoudig, met zorgverzekeraars en gemeenten die allemaal verschillende regelingen hebben. En zonder donateurs zou het hospice ook niet bestaan.