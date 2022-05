Vrijwilligers gezocht voor Taalpunt in bibliotheek

Aalsmeer – “We zijn het er ons niet altijd van bewust, maar waar zouden we zijn in ons dagelijkse leven als we de taal niet machtig zouden zijn? Geen praatje met je buren, geen krant lezen, problemen met boodschappen doen, geen post kunnen lezen, de dokter niet kunnen vertellen wat je voelt, en zo kunnen we de lijst nog veel langer maken”, aldus Jan van Veen, vrijwilliger bij het Taalpunt. “Gelukkig is er hulp.”

Op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur zit hij samen met diverse vrijwilligers in de bibliotheek klaar bij Het Taalpunt om hulp te bieden. Mensen die hulp bij taal nodig hebben en mensen die graag hulp willen bieden worden aan elkaar gekoppeld en dat is voor velen het begin van de oplossing van het probleem. “Het probleem is nu even, dat er meer mensen om hulp vragen dan er mensen zijn die hulp willen bieden, er is een aardige wachtlijst ontstaan”, vervolgt Van Veen.

Dus mocht je iemand willen helpen, kom dan eens een praatje maken in de bibliotheek in de Marktstraat op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur. Want schrik niet: in Aalsmeer gaat het statistisch gezien om enkele duizenden mensen die dagelijks problemen ondervinden met onze taal! “Alles is taal, taal is alles”, besluit Van Veen zijn oproep aan inwoners om aan te sluiten bij het Taalpunt.