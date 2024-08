Vrijwilligers gezocht voor 7e editie Techniek Driedaagse

Regio – De 7e editie van de Techniek Driedaagse staat voor de deur. Op 8, 9 en 10 oktober brengen meer dan 4.000 leerlingen een bezoek aan de grote loods van Switch Datacenters in De Kwakel. Hier volgen ze technische workshops in verschillende branches. Om dit grootse evenement opnieuw tot een succes te maken, wordt gezocht naar enthousiaste mensen die de leerlingen ontvangen, workshops begeleiden, het verkeer regelen of de catering verzorgen.

De Techniek Driedaagse is het grootste evenement dat TechNet Amstel & Venen jaarlijks organiseert. Projectleider Karin Wateler kijkt er altijd enorm naar uit. “Op de Techniek Driedaagse ontdekken de leerlingen de techniek “in het echt”’’, zegt zij. ““Zo programmeren zij een robot onder leiding van een programmeur, testen een warmtepomp met een installateur, leggen een straatje met een stratenmaker of verwisselen een vrachtwagenband met hulp van een automonteur. Er zijn meer dan 50 verschillende workshops in 11 branchehoeken; van Robotica tot Zorgtechnologie en van Installatietechniek tot ICT. Hier wordt het plezier in de techniek gezaaid en kunnen de leerlingen voor even ervaren hoe het is. Zo maken we hen enthousiast voor deze mooie sector.’’

Niet technisch? Ook welkom!

Voor vrijwilligerswerk op de Techniek Driedaagse is het beslist niet noodzakelijk om technisch te zijn. “Vrijwilligers die ondersteunen bij de workshops worden begeleid door technische medewerkers van lokale bedrijven’’, licht Wateler toe. “Aan hen kun je alles vragen. Daarnaast zoeken we vrijwilligers voor de catering, het ontvangst van de leerlingen en voor het regelen van het verkeer. Sommige leerlingen komen met de fiets; anderen worden met auto’s gebracht. Die logistiek moeten in goede banen worden geleid.”

Vrijwilligerswerk doen tijdens de Techniek Driedaagse is maatwerk. “Kunt u één dag helpen? Dan zijn wij daar al enorm mee geholpen. Twee of zelfs drie dagen de handen uit de mouwen steken? Dat is helemaal fantastisch! Geef via onze website uw persoonlijke interesse en beschikbaarheid door. Wij zien de aanmeldingen heel graag tegemoet. Samen investeren we in onze vakmensen van de toekomst!’’

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk tijdens de Techniek Driedaagse? Lees meer op: www.technetamstelenvenen.nl/vrijwilliger

Foto: aangeleverd