Vrijdagmiddagborrel in Het Dijkhuis

Oude Meer – Zoals iedere maand, wordt op de laatste vrijdag een gezellige vrijdagmiddagborrel voor alle buurtgenoten georganiseerd in Het Dijkhuis. Vaak wordt er daarna gezamenlijk nog ergens iets gegeten, maar dat is op eigen initiatief. Er is in ieder geval altijd wel iemand om mee te proosten om het weekend in te luiden. Als u een kaartje wilt leggen dan is dat mogelijk. Als het goed weer is, zit de groep buiten op het terras! De vrijdagmiddagborrel op 28 juli is van 16.00 tot 18.00 uur. U/jij bent welkom.

Sportieve buitenmiddag

Op zondag 6 augustus wordt in Het Dijkhuis een sportieve middag georganiseerd. Niet alleen voor volwassenen maar ook voor de jeugd! Darten, jeu de boules spelen en tafeltennissen staan op het programma. Ook zijn er sinds kort voetbaldoeltjes geplaatst, dus er kan ook een potje gevoetbald worden. Neem vrienden en kennissen mee en kom gezellig meedoen! De hekken gaan open om 15.00 uur en de sportieve buitenmiddag duurt tot 18.00 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Knutselen voor Kunstroute

Vanaf woensdag 9 augustus is Het Dijkhuis weer iedere week op woensdag open tussen 10.00 en 12.00 uur om te komen knutselen en gezellig een kopje koffie of thee met elkaar te drinken! Er worden momenteel werkstukken gemaakt om te kunnen laten zien tijdens de Kunstroute Aalsmeer op 16 en 17 september. Adres: Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer. Kijk voor informatie op www.hetdijkhuis.net of stuur een mail naar info@hetdijkhuis.net.