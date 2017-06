Vrijdag start Bedrijven Toernooi bij FCA

Aalsmeer – Het voetbalseizoen is alweer een paar weken ten einde en het Weekaatje is eveneens achter de rug. Dus, tijd voor alweer de volgende activiteit bij FC Aalsmeer. Aanstaande vrijdagavond 9 juni wordt om half 8 afgetrapt voor de eerste wedstrijden van het Broekhof Bedrijven Toernooi. Het belooft een sportieve en gezellige avond. Belangstellenden worden uitgenodigd om het bedrijfsleven van Aalsmeer aan te komen moedigen.

De komende drie weken wordt er op vrijdagavond 7 tegen 7 gevoetbald op een half veld. De wedstrijden duren 30 minuten en alle 12 deelnemende teams komen tegelijk in actie, mis dus niets en kom op tijd naar de Beethovenlaan 120.

De volgende wedstrijden beginnen deze vrijdag om 19.30 uur:

1. Salab – Oz Import

2. Rapid Logistics – Met & Co

3. Oz Export 1 – Gavita

4. New generation Flowers – Levarht

5. Oz Export 2 – Bloom

6. Hilverda – Johan van Dijk

Om 20.15 uur begint de tweede ronde met de volgende wedstrijden:

1. Oz Import – Rapid Logistics

2. Salaba – Met & Co

3. Gavita – New Generatio Flowers

4. Levarht – Oz Export 1

5. Bloom – Hilverda

6. Oz Export 2 – Johan van Dijk

Na afloop is er de mogelijkheid om nog even na te praten over de wedstrijden in de kantine van FC aalsmeer.