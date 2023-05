Vrijdag officiële opening Recreatiepark Hornmeer

Aalsmeer – De werkzaamheden zijn afgerond, de hekken zijn verwijderd: het Recreatiepark Hornmeer is klaar voor gebruik! Aanstaande vrijdag 26 mei vindt de officiële opening plaats. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Om 10.00 uur verricht burgemeester Oude Kotte de openingshandeling bij de entree van het park. Daarna maakt hij met belangstellenden en schoolkinderen een rondje door het park, waar genoeg te doen is. Poppentheater Gerard Zelen voert een speciale voorstelling op.

Het recreatiepark ligt op de voormalige velden van voetbalvereniging Aalsmeer (VVA). In het park kan gespeeld en gewandeld worden. Zo is er een basketbalveld en speeltuin aangelegd. Daarnaast zijn er verschillende watergangen en vijvers gegraven. Ook is er een hondentrainingsveld gemaakt. Het park is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).