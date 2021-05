Uithoorn – Hemelvaartsdag werd de brandweer opgeroepen, voor een vreemde lucht in de woning aan de Laan van Meerwijk. Daar werd een benzine achtige lucht waargenomen, wat ook al eerder het geval is geweest. Een bewoonster kreeg hierdoor last met ademhalen. De brandweer heeft ter plaatse onderzoek verricht. Omdat de lucht uit het riool kwam is de zaak aan de gemeente overgedragen. Hoe het verder is afgelopen is bij onze redactie niet bekend. (foto Jan Uithol)