Vreemd of verdacht?

De Ronde Venen – Georganiseerde, ondermijnende misdaad vindt overal plaats, maar toch is niet altijd meteen duidelijk dat er iets gaande is. Vaak is er bij inwoners wel een gevoel dat er iets niet klopt en is dat een goede aanwijzing dat het niet pluis is. Vreemd dat geblindeerde bestelbusjes, zonder bedrijfsnaam, ’s avonds af en aan rijden bij een garagebox. Vreemd dat iemand ineens buitensporig veel dure spullen heeft of dat er een winkel is die onmogelijk zou kunnen bestaan met zo weinig klanten.

Als politie onderzoek doet en criminaliteit vaststelt, noemen inwoners achteraf vaak de signalen die bij hen vraagtekens opriepen: er waren activiteiten op rare tijdstippen, er werden vreemde materialen uitgeladen, dure auto’s reden af en aan, er hing een vreemde chemische geur. “Het is belangrijk dat mensen die signalen herkennen en weten wat ze kunnen doen’’, zegt burgemeester Maarten Divendal.

Meldingen van oplettende inwoners

Het afgelopen jaar werden verschillende successen geboekt in de strijd tegen criminaliteit in De Ronde Venen nadat oplettende inwoners melding hadden gedaan. In totaal kwamen via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) zo’n 30 meldingen binnen over De Ronde Venen en werd naar aanleiding hiervan een groot drugslaboratorium opgerold, een dealer aangehouden die handelde vanuit een auto en vele tientallen kilo’s vuurwerk in beslag genomen.

Burgemeester Divendal: “Dat zijn mooie voorbeelden waarbij met hulp van inwoners criminaliteit is aangepakt. Criminaliteit vindt plaats onder onze neus, maar we herkennen het niet altijd meteen. Het maakt het vinden en oppakken van criminaliteit niet eenvoudig en vraagt om veel ogen en oren. Medewerking van inwoners is dan ook heel belangrijk. De politie zal altijd zorgvuldig met meldingen omgaan. Dat is in het belang van de inwoners die deze signalen afgeven, maar ook om te voorkomen dat mensen onterecht beschuldigd worden.’’

Houd misdaad uit je buurt

De rijksoverheid is een campagne begonnen om signalen die kunnen duiden op criminaliteit en waarop mensen kunnen letten onder de aandacht te brengen. Ook laat de campagne zien wat inwoners kunnen doen als ze iets verdachts of vreemds zien. Op www.houdmisdaaduitjebuurt.nl staan veel verschillende voorbeelden die kunnen duiden op criminaliteit en wat inwoners kunnen doen als ze dit zien of horen.

“Het gaat niet alleen om het melden van verdachte situaties bij de politie, hoewel dat altijd verstandig is. Het gaat ook om situaties waarbij een gesprek met buren of ouders aanknopen verstandig is, of met de woningcorporatie. Soms is delen van je waarneming via de buurt-app verstandig om meer mensen op de hoogte te brengen. In de gemeente is een groot aantal buurtpreventie WhatsApp-groepen actief. Door onze waarneming over vreemde activiteiten te delen of te melden kunnen we criminaliteit verder verminderen en de veiligheid vergroten’’, aldus burgemeester Divendal.

Op de foto: Beeld uit de campagne van ‘houdmisdaaduitjebuurt.nl’. Foto is aangeleverd.