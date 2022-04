Vredesconcert op 5 april in de Doopsgezinde Kerk

Aalsmeer – Op dinsdag 5 april verzorgt de violiste Brenda Shapko een vredesconcert in de Doopsgezinde Kerk aan de Zijdstraat 55. Brenda zal stukken spelen van Bach, Mozart, Beethoven, Rachmaninov en Bruch. De violiste wordt begeleid door Valeriya Zakopay op de piano. Het vredesconcert begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur voor koffie en thee.

De toegang is gratis, maar er wordt wel gecollecteerd bij de uitgang. Het Vredesconcert is ten bate van Oekraïne. De Doopsgezinde Gemeente steunt een klein, lokaal doel. Met de opbrengst gaat humanitaire hulp verleend worden aan mensen in en rond Kiev, die – om wat voor reden dan ook – niet kunnen vluchten. Deze hulp is opgezet door mensen die in Kiev wonen en ter plekke informatie verschaffen over de veiligheid, psychische en morele steun bieden en hulp bieden in de vorm van voedsel, onderdak, kleding en medicijnen.

Bron en foto: Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer