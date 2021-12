Aalsmeer – Er rijden veel vrachtwagens door de woonwijken in Aalsmeer. Om deze ongewenste vrachtwagens te weren, heeft de gemeente sinds donderdag 23 december een vrachtwagenverbod in de Ophelialaan, Hortensialaan en andere straten rondom de Burgemeester Kasteleinweg ingevoerd. Het vrachtwagenverbod geldt alleen voor doorgaand vrachtverkeer en niet voor bestemmingsverkeer in dit gebied.