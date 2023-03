Wilnis – Op de Dokter Mees ten Oeverlaan in Wilnis is maandagochtend vroeg een woningoverval gepleegd. Veel agenten en een politiehelikopter waren op de been om te zoeken naar de verdachten. Ook werd er met een politiehond gezocht naar eventuele sporen. De overvaller(s) zouden gewapend zijn geweest. Uit voorzorg droegen agenten daarom zwaardere kogelwerende vesten. Zover bekend is bij de overval niemand gewond geraakt. De recherche heeft de zaak in onderzoek. (Fotograaf: VLN Nieuws -)