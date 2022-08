Voorzitter DIP onttroond als kampioen!

Aalsmeer – Op vrijdag 29 juli kwam een 40-tal onderzoekers opdagen na de oproep der Dippers om het jaarlijks onderzoek naar de stand van de aal in de Westeinderplassen nader onder de peur te nemen.

Onder de deelnemers waren natuurlijk ook weer teams van het eerste uur: Team Janssens, Team Pieterbaas, Team Van Tol en Team De Haas. Ook waren enkele jongere peurders weer aanwezig: Team de Bruine Vis en The young Lions. Geheel nieuw en verrassend was de aanwezigheid van Team Spreij. Dit laatstgenoemde team had ook ome Piet aan boord, deze had ongeveer 80 jaar geleden voor het laatst zijn peur geregen. Toen eindelijk na tweeëneenhalf uur rijgen de peur te water kon, was ome Piet helaas vergeten zijn touwtje aan de bovenzijde bij de peurstok een ordentelijke knoop te geven…kortom; Ome Piet heeft de rest van de avond de peurstok van Daan samen met hem gedeeld. Het was al snel duidelijk in het Vossegat – de eerste gezamenlijke stek – dat het weer een taaie avond zou worden! Traditioneel werd ook nu weer geen stootje gevoeld. De teams verspreidden zich na ongeveer een half uur, na de afspraak om op deze plek de prijsuitreiking te doen om 24.00 uur exact, naar de diverse geheime vangplekken. De Dippers zijn, na op diverse plekken hun geluk beproefd te hebben, tot de volgende wetenschappelijke conclusies gekomen:

Het bestand aan meerval is zeker niet minder geworden. Jochem van L. die een meerval ving (aan de peur) gooide hem direct weer terug met de gedachte dat meervallen geen punten opleveren in de competitie! Dat is een ‘beginnersfout’ natuurlijk!

Het bestand aan grondels heeft zich wederom uitgebreid, en ook het formaat lijkt steeds groter te worden.

De stand van de aal is zeer licht verbeterd. Gastpeurder Leo T. had een aardig exemplaar boven water, maar toen die zag dat Cor T. niet aan boord was, liet hij de peur los. Helaas, ook zonder Cor dus geen paling gevangen.

Gelukkig hadden de Dippers nog hun geheime vangstlocatie te goed. Daar ving voorzitter Van der M. 3 grondels. Dat beloofde weer winst voor de Dippers in de categorie ‘alles telt’. Met een hoopvol gevoel voeren de Dippers terug naar het Vossegat. Vooral ook omdat Hank van L. een sensationele vangst aan zijn peur had gedaan: een tros eendemosselen (nog nooit vertoond). Ze dachten het kampioenschap ‘op zeker’ te hebben binnen gesleurd. Dat bleek echter buiten de Witte Waard gerekend. Witte van T. had weliswaar ook 3 grondels gevangen, maar verdiende de titel vanwege de grootte van zijn vis. Ook de teamprijs viel niet in handen van de Dippers. Ook daarmee ging Team Van Tol aan de aal! Zij hadden in totaal 4 stuks in de teil.

Natuurlijk gingen alle vangsten onder een luid: 1-2-3 in DIPS’ naam overboord. Er zijn nog 2 eervolle vermeldingen: beide voor Team Janssens:

Zij stelden, geheel onverwacht, een prijs beschikbaar voor diegene die (de grootste) aal zou vangen (deze prijs gaat dus door naar volgend jaar). Zij waren voor deze onderzoeksavond speciaal teruggekomen van hun vakantieadres in België.

Als laatste nog een eervolle vermelding voor de jongste peurder van de avond, de kleinzoon van Daan S. Hij krijgt, indien aanwezig, volgend jaar een privé instructie over het rijgen van een peur, want van zijn opa, gezien de kwaliteit van diens peur, zal hij het niet leren!

Foto: Dip.