Voorzichtig in/op het water!

Uithoorn – Met dit warme weer zoeken veel mensen verkoeling in het water. Bij de Wilhelminakade wordt regelmatig gezien dat mensen tussen de boten in de Amstel door zwemmen. Het gevaar om onder een varende boot terecht te komen of geraakt te worden door de schroef van de motor is hierbij aanwezig.

Ook is gezien dat bij de busbaan jeugd van de bruggen in het water springen. Let er echter op dat er veel spullen in het water worden gegooid en gedumpt. Natuurlijk blikjes en papier, maar ook fietsen, brommers en andere grote spullen. Vorige week heeft de politie met behulp van de gemeente een vuilcontainer uit het water gehaald.

Het is dus echt niet zo verstandig om in het water te springen, zonder te kunnen zien wat er onder water ligt. De politie raadt aan vooral voorzichtig te zijn en zeker niet zomaar het water in te springen. Op deze manier verkoeling zoeken, kan heel verkeerd aflopen!