Voorstelling ‘Mis Poes’ in Poppentheater

Amstelveen – Aansprekende poppen en subtiele humor. Met die combinatie weet theatermaakster Irene Laros iedere keer weer zowel jong (vanaf 3 jaar) tot oud te boeien. Dat geldt zeker ook weer voor haar nieuwste voorstelling ‘Mis Poes’. Deze voorstelling is op zondag 2 juni te zien in het Amstelveens Poppentheater. Lapjeskat Mies heeft de mooiste lapjes van de straat. Maar op een ochtend wordt ze wakker en zijn al haar mooie lapjes verdwenen.

Waar zijn de lapjes gebleven? Mies gaat op zoek bij alle huizen in de straat. In popup-boeken komt ze allerlei huizen en dieren tegen. Maar zal ze ook haar lapjes terugvinden? De voorstelling Mis Poes! is een kleurrijke voorstelling met aansprekende stangpoppen. Alle huizen van de dierenbewoners zijn prachtige grote pop-ups, die het publiek keer op keer verrassen en nieuwsgierig maken naar wat er nog meer gaat komen. Irene Laros is meesterlijk in het bedenken van (woord)grapjes, waardoor de voorstelling heel leuk is voor jong tot oud.

De interieurs zijn ook na de voorstelling zeer de moeite waard om nog even van dichtbij te bekijken. De dieren zijn meesterlijk en hebben zo hun eigen gewoontes.

‘Mis Poes’ door Irene Laros te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 2 juni om 14.30 uur. Toegangsprijs 9,00 euro. Reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl