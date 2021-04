Voorproefje op de nieuwe bieb in Uithoorn

Uithoorn – De nieuwe bibliotheek Uithoorn is in aanbouw. Om alvast te weten te komen hoe die er uit gaat zien, heeft de bibliotheek een nieuwe website gelanceerd.

Volgens planning wordt de bibliotheek aan de Amstel in 2022 geopend. Op de website (www.nieuwebiebuithoorn.nl) krijg je alvast uitleg over het ontwerp van de nieuwe bibliotheek. Architect Aat Vos (aatvosbv) en directeur Daphne Janson vertellen met video’s over de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Via de website blijf je ook op de hoogte van al het nieuws rondom de nieuwe vestiging.

Wat is er nieuw?

De huidige locatie van de Bibliotheek bevindt zich aan de Dorpsstraat 43 in de voormalig schoenwinkel Zwart. Ondanks de beperkte ruimte is er een ruim aanbod aan leesvoer voor alle leeftijden. Veel ruimte voor activiteiten of werk- en studieplekken is er echter niet. Daar komt in de nieuwe vestiging verandering in. De bibliotheek is groot opgezet en nodigt qua inrichting uit om er meer tijd door te brengen.

Gezicht van de bieb

Speciaal voor de nieuwe bibliotheek is er een fotoshoot geweest met leden van de bibliotheek. Zij geven de nieuwe bieb alvast een gezicht. Stuk voor stuk leuke én fotogenieke mensen, die allen om hun eigen redenen uitkijken naar de bibliotheek. Zo vertelt Carla het volgende: “Het lijkt mij fijn dat de nieuwe bieb een plek wordt waar je elkaar ontmoet. Waar je ook naartoe kunt gaan voor een kopje koffie en een krant, een beetje het grand café gevoel.” Bob kijkt uit naar de activiteiten: “Van mij mag de nieuwe bieb een uitgebreide programmering hebben. Dat zou fijn zijn, meer cultuur en meer dingen te beleven.”

Inwoners en organisaties betrekken

De bibliotheek moet een plek worden van, voor én door iedereen. Inwoners worden daarom op de website gevraagd naar ideeën voor de nieuwe vestiging. Samen met hen – en met andere organisaties, bedrijven en verenigingen in Uithoorn – zorgt de bibliotheek ervoor dat het een bruisende plek wordt, waar altijd iets te beleven is. Bezoek de website op www.nieuwebiebuithoorn.nl.