Voorlezen met muziek in de bibliotheek

Aalsmeer – Op woensdag 12 februari wordt een voorleesmiddag met muziek voor kinderen georganiseerd in de bibliotheek in de Marktstraat. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Nog honderd nachtjes slapen’. Kom luisteren naar dit vrolijke verhaal over hoe Dorus niet kan wachten tot haar verjaardagsfeestje begint. Het voorlezen is van 15.30 tot 16.00 uur.

Nog honderd nachtjes slapen en dan staat de visite voor de deur. Dorus wil dat het een feestje wordt om nooit te vergeten en gaat op zoek naar hoe ze de kamer op een bijzondere manier kan versieren. Mooie gekleurde lapjes lijken haar een goed idee en die kun je met een schaar natuurlijk overal vandaan halen. Er wordt voorgelezen onder begeleiding van muziek en de kinderen gaan ook zelf aan de slag met gekleurde lapjes.

Reserveer snel een plekje en koop een kaartje via www.debibliotheekamstelland.nl. De kosten zijn 2,50 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Per kaartje kan één ouder of verzorger de voorstelling gratis bijwonen.