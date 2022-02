Voorleesontbijt in pyjama bij Samen Een

Aalsmeer – Het waren begin februari de nationale voorleesdagen. Om ook het voorlezen te promoten was er woensdag 2 februari op basisschool ‘Samen Een’ het voorleesontbijt. In het knusse voorleestheater werd aan iedere klas voorgelezen door de leerkracht. Juf Ivica, schoolleider van de basisschool, viel deze dag in bij de kleuters en las voor aan groep 1/2a uit prentenboek Plons! In iedere klas stond ontbijt klaar en werden boterhammen gesmeerd door de kinderen die door school liepen in pyjama met knuffel. De kinderen en de leerkrachten vonden het reuze gezellig!