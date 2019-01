Voorleesfestival in Bibliotheek

V

Amstelveen – Voorlezen is een feest en daarom organiseert de Bibliotheek Amstelland dit jaar op zondag 27 januari het Internationaal Voorleesfestival. Een dag boordevol activiteiten rondom voorlezen, met theatervoorstellingen en verhalen voorgelezen in prachtige talen.

Gezellig op de bank of nog even een verhaaltje voor het slapen gaan. Voorlezen is een manier om de fantasie van je kinderen te prikkelen en ze te inspireren met mooie verhalen. Daarbij is voorlezen ook ontzettend goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Reden genoeg voor de Bibliotheek in Amstelveen om hier extra aandacht aan te besteden, dit jaar met het allereerste Internationaal Voorleesfestival op zondag 27 januari. De Bibliotheek nodigt alle ouders met kinderen in de leeftijdsgroep van 2 t/m 5 jaar uit om te komen luisteren naar mooie verhalen in verschillende talen.

Internationale stad

Maar liefst 18% van de inwoners van Amstelveen komt uit een ander land en dat percentage groeit ieder jaar. Bibliotheekmedewerker Hiske Deinema heeft het festival opgezet en vertelt waarom taalontwikkeling in deze internationale stad zo belangrijk is: “Veel kinderen worden hier meertalig opgevoed. Vaak denken ouders dat ze hun kindje vooral in het Nederlands moeten voorlezen. Dat is een misverstand. Eerst de thuistaal goed onder de knie, daarna zal je kind andere talen sneller beheersen. Lees dus lekker voor in je eigen taal, daarin voel je je comfortabel en kun je je goed uitdrukken.”

Voorlezen in alle talen

Om het goede voorbeeld te geven heeft de Bibliotheek bezoekers uitgenodigd om in hun eigen taal voor te lezen op het festival, zo vertelt Deinema: “Zondag horen we Chinees, Japans, Indiaas, Spaans, Engels en nog een aantal andere talen. Het is ook nog eens erg leuk om mensen uit andere culturen te ontmoeten, dus kom ook vooral als je Nederlands bent. We gaan er echt een hele gezellige dag van maken.” Op het festival zijn er ook Nederlandstalige voorstellingen.



Prentenboek van het Jaar

‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers is verkozen tot het Prentenboek van het Jaar en zal tijdens het festival in alle talen worden voorgelezen. Ook zijn er op een aantal momenten theatervoorstellingen. Het gratis festival begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Vroeger komen kan ook, er start namelijk een betaalde theatervoorstelling om 11.20 uur, gebaseerd op het Prentenboek van het Jaar. Koop daarvoor een kaartje op de website van de Bibliotheek. Het volledige programma is te zien op www.debibliotheekamstelland.nl/voorleesdagen.