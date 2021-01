Voorleesdagen met bibliotheek online

Amstelland – Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2021 van 20 tot 30 januari wordt thuis een feest van het voorlezen gemaakt. Geniet van het mooie online programma rondom het Prentenboek van het jaar ‘Coco kan het!’ van Loes Riphagen. Beleef de muzikale theatervoorstelling en leer van het webinar over interactief voorlezen aan je kind.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het voorlezen aan kinderen centraal: altijd een fijne en leerzame activiteit om samen te doen, zeker in deze coronatijd. De Bibliotheek Amstelland heeft een programma gemaakt voor ouders en kinderen van 0 tot 6 jaar. Naast online bijeenkomsten kun je meezingen met het enige echte Coco-liedje, de Coco-kleurplaat downloaden, en een mooi, spannend of grappig e-book lezen. Ook de kinderopvang en de basisscholen in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn gaan genieten van voorstellingen van de Bibliotheek.

Online programma van de Bibliotheek Amstelland

Zaterdag 23 januari, 11.00 uu: Theatervoorstelling Coco kan het!

Geniet thuis van de vrolijke muzikale theatervoorstelling-met-poppen: Coco kan het! Coco en haar vriendjes uit het boek komen tot leven in de handen van Jogchem Jalink, poppenspeler bij o.a. Sesamstraat en de Boterhamshow!

Woensdag 27 januari, 19.30-20.30 uur: Webinar Interactief Voorlezen 0-6 jaar

Als kinderen al heel jong kennismaken met (voor)lezen, draagt dit bij aan een goede taalontwikkeling, verhaalbegrip én de woordenschat. Op deze avond leer je alles over interactief voorlezen, waarbij je een gesprek aangaat met het kind over het verhaal. Dat maakt het voorlezen nog leuker en waardevoller.

De Maakplaats online

Tijdens de Nationale Voorleesdagen heeft de Maakplaats een leuke online workshop voor kinderen ontwikkeld. Meer uitdagende en creatieve workshops voor 4 tot 12 jarigen op: www.debibliotheekamstelland.nl/maakplaats

Beleef de Nationale Voorleesdagen thuis. Kijk voor alles wat er te doen is en voor de kaartverkoop op: www.debibliotheekamstelland.nl/voorleesdagen