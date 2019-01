‘Voorheen Akoestische Avonden’ komen eraan!

Aalsmeer – Traditioneel staat het laatste weekend van januari in Bacchus in het teken van de Akoestische Avonden. De laatste 5 jaar met ‘Voorheen’ Akoestische Avonden er voor, want het mag gewoon weer versterkt.

Er wordt nog naarstig gebeld en geschoven in de programmering, want rond zijn de organisatoren nog niet. Echter, zo goed als zeker kunnen vrijdag 25 en zaterdag 26 januari gevuld worden met bijzondere muzikale presentaties uit Aalsmeer en omgeving.

Zeker is dat Ten Beers After komt spelen, evenals dat de zangeressen Sandra en Ingrid Zonneveld het podium betreden met een nieuw projectje. En, er zijn sterke geruchten dat ook de Bandbrouwerij van zich gaat laten horen.

Noteer alvast dit weekend in het cultureel café Bacchus in de Gerberastraat in de agenda, ook als niet-muzikant, publiek is evenzo belangrijk!