Voor derde maal Verhoef Boten Toertocht

Aalsmeer – Op zondag 19 september wordt voor de derde keer de Verhoef Boten Toertocht gevaren. Na het succes van voorgaande jaren is besloten om ook dit jaar weer met een bonte stoet Verhoef boten een tocht te varen over de Westeinderplassen. Tenslotte is de Westeinder de bakermat van de Verhoef boten.

Alle Verhoef boten groot of klein zijn van harte welkom om mee te varen. Om 14.00 uur wordt deze dag verzameld in de Ringvaart bij Verhoef Aluminium Scheepsbouwindustrie ter hoogte van Aalsmeerderdijk 239 (Oude Meer), waarna om circa 15.00 uur de trossen los gegooid worden om met elkaar de tocht te gaan varen. Na afloop gaan de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar napraten en kunnen de boten van de andere Verhoef botenbezitters bewonderd worden.

Inschrijven

Een Verhoef boot en meevaren? Inschrijven kan via: www.vbaalsmeer.nl/inschrijving.php. Voor extra informatie kan contact opgenomen worden met Sandra Joore via 06-21932622. Noteer 19 september, ook als niet (Verhoef) bootbezitter, in de agenda, want: “Leuk als u meevaart, maar ook leuk als u ons toezwaait vanaf de kant”, aldus de organisatie, die te volgen is op Facebook: Verhoef Boten Aalsmeer (VBA).