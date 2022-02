Volop voetbal in ‘eigen dorp’ dit weekend

Aalsmeer – Komend weekend gaat er weer volop gevoetbald worden op de velden van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Wie het eerste van FCA zaterdag wil gaan aanmoedigen moet 12 februari op reis naar het Zuid-Hollandse Valkenburg. Hier spelen de Aalsmeerse voetballers vanaf 14.30 uur een wedstrijd tegen Valken’68. Gewoon in Aalsmeer en/of Kudelstaart blijven kan ook, er zijn diverse thuiswedstrijden om 12.00 en om 14.30 uur op de velden aan de Beethovenlaan. Tip: Het eerste damesteam van RKDES speelt thuis aan de Wim Kandreef. Om 13.00 uur klinkt het fluitsignaal voor de wedstrijd tegen IJmuiden.

Ook zondag 13 februari komen eveneens diverse teams in ‘eigen dorp’ in actie. Om 14.00 uur het eerste elftal van FCA zondag tegen Purmerend. Al eerder gaat FCA 2 voor de winst, de wedstrijd tegen Zwanenburg begint om 11.30 uur. Voor wie Aalsmeers en Kudelstaarts voetbal tegelijk wil zien: Om 12.00 uur langs het veld (het mag weer) aan de Beethovenlaan plaatsnemen voor de derby FCA 3 tegen RKDES 4. Spannend wordt vast ook het duel RKDES 023-1 tegen ‘buurman’ RODA 023-1 uit Amstelveen. Te volgen vanaf 12.00 uur in Kudelstaart.

Foto Ruud Meijer: FCA-keeper Thuis (boys 18-1) werkt een hoekschop uit zijn doelgebied tijdens de wedstrijd tegen Muiderberg.