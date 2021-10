Volleybaltoernooi ‘King of the Court’ voor jeugd

Aalsmeer – Volgende week zaterdag 30 oktober vindt het allereerste King of the Court volleybaltoernooi in Aalsmeer plaats. Iedereen van 6 tot en met 14 jaar is van harte uitgenodigd mee te doen aan dit superleuke toernooi.

Tijdens dit toernooi speel je samen met je vriendje of vriendinnetje in 1 team. De klok tikt en alleen in het koningsveld scoor je punten. Welk team heeft de meeste punten na een spelronde van 15 minuten? Wie is de beste in jullie poule?

Van 11.45 tot 13.45 uur komen kinderen van 6 tot 9 jaar in actie en van 14.00 tot 16.00 volgt de jeugdgroep van 10 tot en met 14 jaar.

Wil je ook graag meedoen? Stuur dan een mail naar volleybal@svomnia.nl met daarin jullie namen, teamnaam en leeftijd. Het toernooi vindt plaats in sporthal De Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer.