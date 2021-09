Volgende week vrijdag opening van ‘De Beweegtuin’

Mijdrecht – Op vrijdag 17 september om 16:00 uur, tijdens de officiële opening van de Nationale Sportweek, opent Wethouder Kroon ook De Beweegtuin. Deze is gelegen achter Buurtkamer Mijdrecht op het veldje aan de Bucho van Montzimastraat. Er stonden daar al een tijd twee beweegtoestellen, maar De Beweegtuin is inmiddels uitgebreid met meer toestellen en wordt daarom nu feestelijk geopend.

Na de officiële opening is er gelegenheid om zelf onder begeleiding van onze Buurtsportcoach deel te nemen aan een korte work-out en de toestellen uit te proberen. Onder het genot van een kopje soep is er ruimte om na te praten.

Buiten sporten

Het buiten sporten en bewegen past helemaal in de tijd waar we nu in zitten. Het wordt aan alle kanten gestimuleerd. De uitbreiding van De Beweegtuin met twee nieuwe beweegtoestellen sluit hier goed bij aan. Dankzij de goede samenwerking tussen Tympaan-De Baat, de Buurtsportcoach en de gemeente heeft De Beweegtuin zijn huidige vorm gekregen. De nieuw geplaatste toestellen zijn mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbijfonds en een bijdrage uit het Lokaal Sportakkoord.

Om het gebruik van de toestellen makkelijker te maken, zijn de oefeningen afgebeeld op een bord. Met een QR code kan zelfs een demonstratie filmpje worden geopend. Op deze manier kunnen de oefeningen volledig zelfstandig uitgevoerd worden.

Voel u vrij om de nieuwe toestellen eens uit te proberen!