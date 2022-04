Vogels ontdekken met Remco Daalder in Historische Tuin

Aalsmeer – Bioloog en schrijver Remco Daalder is een echte vogelaar. Hij reist stad en land af om bijzondere (en gewone) vogels te spotten en kan daar aanstekelijk over vertellen. Zondag 1 mei vertelt Remco Daalder in de Historische Tuin over zijn passie. Om 14.30 uur begint zijn lezing in de veilingzaal van het museum. Aansluitend worden zijn boeken verkocht en zal de auteur signeren. Daarna kunnen bezoekers met de vogelspecialist een wandeling maken over de Tuin, waarbij het doel is om zoveel mogelijk vogelsoorten te ontdekken.

Fanatieke vogelaar

Remco Daalder (1960) werkt als stadsbioloog bij de gemeente Amsterdam. Sinds 2003 publiceerde hij diverse boeken over vogels en natuur. Onlangs verscheen zijn nieuwste boek ‘De soortenjager’ bij uitgeverij Atlas Contact. Hierin laat Daalder zien hoe het is om een fanatieke vogelaar te zijn. Met humor, kennis van zaken en veel inlevingsvermogen laat Daalder zien dat soortenjagen van alle tijden is en hoe verslavend het is om lijstjes bij te houden.

Kaarten voor de lezing en wandeling op zondag 1 mei in de Historische Tuin zijn verkrijgbaar via https://www.historischetuinaalsmeer.nl/bezoek/agenda/. Kosten voor deze middag zijn 3,50 euro plus de gebruikelijke museumentree. Museumkaarthouders en donateurs van de Historische Tuin betalen alleen 3,50 euro voor de lezing (op vertoon pas). De Historische Tuin organiseert deze activiteit in samenwerking met Boekhuis Aalsmeer.

Remco Daalder. Foto: Fjodor Buis