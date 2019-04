Vogels in de natuur: De blauwe reiger

Aalsmeer – De tijd dat de blauwe reiger armetierig ineen gedoken langs de kant van de sloot zit, ligt weer achter ons. ’t Was een korte en niet zo strenge winter. Ook de blauwe reiger is weer volop actief en velen zijn ook druk bezig om als paartje een nest te maken en nageslacht op deze wereld te zetten. Het aparte van de blauwe reiger is, dat hij niet blauw, maar grijs is.

Nog aparter is dat dit met alle reigers een raar verhaal is. De zilverreiger is wit, de purperreiger is leigrijs met bruin. Geen idee waarom dat is. Het leefgebied is vooral landelijk, langs de vaarten en sloten. De laatste decennia is de reiger echter steeds makkelijker geworden, en zoekt zijn voedsel ook in stadsparken en woonwijken. Veel vijvers zijn door deze jongens vakkundig van hun visbestand ontdaan.

Broeden doen ze zowel solitair, als in kolonies. Langs de A200 bij Haarlem zit een kolonie, waar zowel lepelaars als reigers broeden. De reigernesten worden dan vaak door de lepelaars ingepikt, en de reiger begint weer opnieuw met bouwen. Heet dat Roofbouw? Toch slagen de reigers er goed in om jongen groot te brengen, ze worden steeds meer en meer waar genomen.

De reiger komt voor van Scandinavië tot Zuid Europa. Als het te koud wordt trekken ze soms weg naar zuidelijker streken, bij minder strenge winters zo als dit jaar, blijven de meesten op hun locatie hangen. Als er maar open water blijft. Uit het water haalt hij het gros van zijn voedsel. Vis, kikkers en de zoetwaterkreeft is zijn hoofd voedsel. Daarnaast, en bij ijs op het water, kan de reiger zich ook te goed doen aan muizen en mollen. Een grote vis of een mol, is ongeveer een zaak van kokhalzen, het kost zichtbaar moeite. Mocht je een reiger tegen komen met een dikke bult in de hals, dan is dat geen gezwel ofzo. Hij heeft dan een grotere prooi naar binnen gewerkt, wat echt even duurt voordat dit in de maag zit.

Het mooist aan de blauwe reiger is zijn prachtig zwart op wit gestreepte lange hals, en de kuif. Snavel en poten zijn wat grijs bruinig, echter in het broedseizoen door kleurend naar roze/ oranje. Al met al een prachtige verschijning. Kom je een reiger tegen langs de slootkant of het weiland, observeer hem eens een kwartiertje. Je staat versteld van de snelheid waarmee zijn kop met snavel naar voren schiet, bij het signaleren van wat lekkers. En wil je hem echt dichtbij bekijken? Als het dier echt staat te vissen, kun je heel langzaam, stapje voor stapje echt kortbij komen. Veel kijkplezier!

Henk Vogelaar