Voetgangersbrug Libellebos officieel geopend

Met de aanleg van de nieuwe N201 ten noorden van Uithoorn is een groen gebied ontstaan met water en paden tussen de N201 en het Libellebos. Een aantrekkelijk gebied wat vanaf nu goed toegankelijk is gemaakt met een nieuwe voetgangersbrug. De voetgangersbrug is geopend door de betrokken wethouders van Uithoorn en Amstelveen.

Gezamenlijke opening

Dit groengebied is van de gemeente Amstelveen, echter de voetgangersbrug is een gezamenlijk project van zowel de gemeente Amstelveen als Uithoorn. Om die reden is de voetgangersbrug gezamenlijk geopend door wethouder Rob Ellermeijer van Amstelveen en Jan Hazen van Uithoorn. Oud-raadslid en initiatiefnemer van deze voetgangersburg (Nick Roosendaal) ging als eerste samen met zijn hond over de nieuwe brug.

Goed toegankelijk gemaakt

“Dit gebied werd al snel ontdekt door wandelaars en mensen die hun hond uitlaten. Het enige probleem was dat dit gebied slecht bereikbaar was en alleen per auto vanuit de richting van de N201. Voor de auto’s is daar echter ook geen goede mogelijkheid om te parkeren. Zo ontstond de wens om het gebied goed toegankelijk te maken voor wandelaars die met de auto, te fiets of te voet naar het gebied willen komen,” aldus wethouder Jan Hazen.

Veilige verbinding

Met de aanleg van een voetgangersbrug is het gebied goed bereikbaar met de parkeerplaats in het Libellebos aan de Hollandse Dijk. Er is een goede en veilige verbinding ontstaan voor wandelaars die vanuit Uithoorn van het groene gebied in de Bovenkerkerpolder gebruik willen maken.

Er is een logische verbinding gemaakt met het Libellebos en de Hollandse Dijk. Het is hier rustig en overzichtelijk, waardoor het een veilige oversteek is voor mens en dier.