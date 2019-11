Voetbalmiddag om van te smullen bij FCA

Aalsmeer – Wat een wedstrijd speelde FC Aalsmeer (zat.) op de kille zaterdagmiddag 23 november aan de Beethovenlaan. Slechts 150 toeschouwers hebben deze wedstrijd mogen uitkijken. Het moet een lust voor het oog zijn geweest wat de FC liet zien. Doelpunten, de één nog mooier dan de andere, een strijdlust die er vanaf afspatte en vooral voetballend troefde het, zeker in de tweede helft, Purmersteijn totaal af.

In de eerste helft kon Purmersteijn het nog bijbenen. Twee keer kwam Aalsmeer op voorsprong maar met twee vlijmscherpe counters was de stand na 45 minuten 2-2 en lag de pot nog open. De tweede helft was een voetbalshow aan Aalsmeer zijde en Purmersteijn kwam er niet meer aan te pas. Vier beauty’s van goals bepaalde de eindstand op 6-2. Het hadden er nog meer kunnen zijn.

Aalsmeer startte in dezelfde opstelling als twee weken geleden tegen D.V.V.A.. Van het begin af aan werd Purmersteijn aanvallend vastgezet en alleen de linkerspits Raphaelleo Baal en spits Niels Eijkenaar waren de handenbinders waar Aalsmeer defensie op moest letten. Al in de 10de minuut na een scherpe uittrap van Nick van der Wiel was het de goed doorlopende Giliano Eijken die keeper Tim Elmers verschalkte, 1-0. Een snelle counter inde 20ste minuut van Lorenzo Rijmers die op de achterlijn de bal perfect op het hoofd legde van Niels Eijkenaar, de lange spits, had hier geen moeite mee, 1-1. Tot aan de 28ste minuut kreeg Aalsmeer ruimte genoeg om de score te verhogen, maar achtereen volgens Berry Kramer Giliano Eijken, Mike Dam en Daan Vaneman konden het ‘net’ niet vinden. Een gave voorzet van Daan van Huffel werd in de 29ste minuut door Mike Dam knap afgemaakt, 2-1. In dezelfde minuut scoorde Aalsmeer weer, maar deze werd (ten onrechte) afgekeurd op schreeuwen van de keeper, een lachertje.

Aalsmeer speelde zijn beste wedstrijd van dit seizoen en bleef aanvallen en ja, dan kan het ook een keertje fout gaan. Een razendsnelle counter via Raphaelleo Baar en Dick Bos werd door Lorenzo Rijmers in de korte hoek afgemaakt, 2-2. Dit kan gebeuren met een team als Purmersteijn dat ook wil voetballen. Wissel 40ste minuut: Nassim Zohair voor de geblesseerde Barak Sitil. Aalsmeer kreeg nog drie grote kansen in de laatste minuten van de eerste helft, maar of de keeper of te zacht inschieten bepaalde de stand op 2-2 na 45 minuten.

Aalsmeer kwam na de rust gemotiveerd uit de kleedkamer. Al in de 46ste minuut schoot Mike Dam via de lat over. Purmersteijn wist het niet meer en werd overklast. De FC achterhoede gaf niets meer weg en het spel werd beter en beter. Een aanval uit het boekje kwam in de 55ste minuut toen Eder Medina Delagado het middenveld overstak en een dieptepass gaf op Giliano Eijken. Deze maakte zijn tweede doelpunt deze middag, 3-2. Twee kansen voor Berry Kramer en Mike Dam in de 57ste minuut werden in paniek tot corner verwerkt. Maar een minuut later was het wel weer raak. Junior Tiller (beste van de wedstrijd) zag op links Mike Dam vrij staan en met een knappe voetbeweging kwam de bal strak in de rechter benedenhoek, 4-2, zijn tweede treffer. Wat een weelde, wat een voetbal. Wissel 60ste minuut: Thomas Steinhart voor Daan Vaneman.

Het kon niet op deze middag. Een dieptepass van Mark Ruessink werd door Giliano Eijken met een weergaloze lob over doelman Tim Elmers in het dak van het doel geschoten, 5-2, zijn derde. De ingebrachte Thomas Steinhart liet zich ook gelden. In de 74ste minuut knalde hij de bal via de vuisten van Tim Elmers tot corner. FC Aalsmeer liet Purmersteijn alle hoeken van het veld zien. het was over en uit voor deze jongens. Wissel 79ste minuut: Jordy de Groot voor Mike Dam. Berry Kramer bepaalde in de 80ste minuut de eindstand op 6-2 uit een steekbal van Giliano Eijken.

Het was al met al een Aalsmeermiddag om van te smullen. Scheidsrechter Gert van den Broel mag ook een compliment krijgen voor zijn goedgeleide wedstrijd. Komende zaterdag 30 november speelt FC Aalsmeer (zat.) een uitwedstrijd tegen FC Zaandam. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Locatie FC Zaandam, Sportlaan 4, 1508 DZ Zaandam.

Jack van Muijden

Voor zowel FC Aalsmeer zondag als RKDES Kudelstaart een minder gelukkig voetbal-weekend. FCA had zondag 24 november De Kennemer op bezoek in de Beethovenlaan. Helaas moest Aalsmeer de winst aan de bezoekers laten. De Kennemer juichend het veld af met 3-0 winst. RKDES Kudelstaart was op bezoek bij Zwanenburg. De teams waren aan elkaar gewaagd en lange tijd leek de wedstrijd in een onbesliste 1-1 stand te eindigen. Zwanenburg wist toch nog een keer te scoren en besliste de eindstand op 2-1.

Foto: www.kicksfotos.nl. FC Aalsmeer zondag thuis tegen De Kennemer.