Kudelstaart – Zit jij in groep 2 of 3 en heb je altijd al willen weten of voetballen dé sport is voor jou? Kom dan naar de voetbalclinic voor mini’s bij RKDES op zaterdag 18 november aanstaande.

Onder leiding van oud-RKDES-speler én ex-profvoetballer van AZ, Michael Buskermolen mogen alle jongens én meisjes uit groep 2 en groep 3 deze ochtend gratis komen trainen. Op speelse wijze zal Michael laten zien hoe een voetbaltraining eruit ziet en er wordt natuurlijk ook een onderling partijtje gespeeld. Inschrijven voor deze leuke clinic kan vanaf 9.00 uur. Vanaf 9.30 uur start de training die tot 10.45 zal duren. Als je na deze clinic enthousiast bent geworden kan je nog drie keer gratis komen trainen bij RKDES.

Dus als jij de volgende Michael Buskermolen wil worden of gewoon met veel plezier een balletje wil trappen, kom dan zaterdag naar RKDES aan de Wim Kandreef.