Voetbal: Zesklapper RKDES tegen hekkensluiter RCH

Kudelstaart – Bij de wedstrijd tegen het op de laatste plaats staande RCH afgelopen zondag 22 mei waren meer voetbalfans uit Kudelstaart aanwezig dan uit Heemstede zelf. Er werd van uitgegaan dat het niet een al te spannende pot zou worden, maar de RKDES aanhangers gingen er wel vanuit dat ze weer veel doelpunten zouden gaan zien. En dit klopte helemaal, in de tweede minuut was het al raak: 0-1. Een dieptebal van Lennart Kok op Mike v/d Bergen die met een mooie actie Maarten van Putten vond die de bal vervolgens netjes tegen het netje schoot. Die eerste helft zette RKDES veel druk op het doel van RCH en creëerde diverse kansen. Uiteindelijk werd een corner genomen door Lennart Kok hard werd ingekopt door Sven Boelsma: 0-2 op het scorebord. Diezelfde Sven Boelsma dacht kort erna een speler van RCH te gemakkelijk uit te kappen, maar dit mislukte. Door goed keeperswerk van Tijn Kraak hield RDES netjes RCH op nul.

Een prachtig doelpunt volgde door goed combinatiespel van Lennart Kok en Mike v/d Bergen en via Rick Verkuyl werd Roy Endhoven weggestuurd die de bal overtuigend hard boven in het doel schoot: 0-3. Met nog wat kleinere kansjes speelde RDDES zonder zorgen de eerste helft uit. Jammerlijk was de tweede helft niet goed was. Toch kon DES nog vaak het doel vinden. Zo was het Amir el Hadji die via een steekbal Rick Verkuyl wegstuurde die in een hele strakke korte hoek een gaatje vond en de 0-4 aantekende. In de 67ste minuut was het weer Amir El Hadji die opnieuw Rick Verkuyl vond die uithaalde op de keeper, maar niet scoorde. In de rebound belandde de bal via Mike v/d Bergen weer bij Rick Verkuyl. Hij maakte de aanval netjes af en tekende de 0-5 aan. In de 86ste minuut gaf Amir el Hadji de bal opnieuw goed af, dit maal aan Luuk Westerman die lekker hard van dichtbij kon inkoppen en de eindstand op 0-6 zette.

Dat er nog een prachtig doelpunt met echt ‘tikkie takkie voetbal’ van meerdere RKDES spelers à la Barcelona werd afgekeurd was jammer, maar werd geaccepteerd. Er was tot slot een zesklapper gemaakt! Aanstaande zondag 29 mei speelt RKDES thuis aan de Wim Kandreef tegen koploper Martinus. De wedstrijd begint om 14.00 uur.