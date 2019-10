Voetbal-weekend: Winst, verlies en gelijk

Aalsmeer – Wisselende voetbalsuccessen afgelopen weekend voor de eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Terwijl de zaterdag-voetballers genoten van een droge, zonnige dag, kregen de zondag-voetballers te maken met flinke regenbuien en harde wind. Hoe gevarieerd kan het weer in één weekend zijn!

Gevarieerd zijn ook de uitslagen. FC Aalsmeer zaterdag ging 5 oktober op bezoek bij ASV Arsenal. Aalsmeer wist op 1-0 voorsprong te komen, ASV Arsenal maakte gelijk en lange tijd leek 1-1 de eindstand te worden. In de laatste minuten van de wedstrijd wist Arsenal toch nog langszij te komen en wachtte FCA niet anders dan met 2-1 verlies terug naar Aalsmeer te gaan. Thuis aan de Beethovenlaan voetbal kijken kon deze zaterdag ook. Het eerste damesteam van FCA nam het op tegen DVVA en met succes: 2-0 winst!

Ook thuis, maar dan op 6 oktober, speelde FCA zondag tegen Voorschoten’97. De trouwe fans kregen een wedstrijd te zien met twee gezichten. In de eerste helft speelde Aalsmeer niet al te best en werden veel fouten gemaakt. Voorschoten profiteerde hiervan en wist twee keer te scoren. De rust ging Aalsmeer met 0-2 achterstand in. De tweede helft toonde een ander Aalsmeer. Er werd met volle honderd procent inzet gestart en dit resulteerde al na enkele minuten in een doelpunt: 1-2. Er werd beter gevoetbald en een tweede treffer leek haalbaar. In de 65ste minuut was het raak: 2-2. Er zijn door beide ploegen daarna nog doelpogingen gedaan, maar zonder resultaat. Eindstand: 2-2. RKDES Kudelstaart reisde zondag af naar Bloemendaal. Lange tijd hield tijdens deze wedstrijd de 0-0 brilstand, maar het was uiteindelijk Bloemendaal die het net wist te vinden: 1-0. RKDES met verlies terug naar Kudelstaart.

Zondag RKDES tegen FCA

Aanstaande zondag 13 oktober wordt het vast druk aan de Wim Kandreef. De derby FC Aalsmeer en RKDES wordt in Kudelstaart ‘uitgevochten’. De wedstrijd begint om 14.00 uur en uiteraard hopen beide teams op veel aanmoediging.

Foto: www.kicksfotos.nl (FCA zondag)