Voetbal: Verlies voor teams FCA, RKDES gelijk

Aalsmeer – Voor gespreksstof bij de koffie maandag de voetbalwedstrijden even kort op een rijtje. FC Aalsmeer zaterdag had CSW op bezoek. De club uit Wilnis wist als eerste te scoren, maar het antwoord van Aalsmeer liet niet lang op zich wachten: 1-1. Hierna wist Aalsmeer de doelman niet meer te passeren, CSW wel. Eindstand 1-2.

Groter was het verlies voor FC Aalsmeer zondag dat uit speelde in en tegen Voorschoten. De wedstrijd ging best gelijk op, beide ploegen wisten twee keer te scoren. Het protest van de doelman van Aalsmeer bij een doelpunt moest hij bekopen met een rode kaart. Tja, en toen wist Voorschoten vrij makkelijk de touwen te vinden. Eindstand: 5-2.

RKDES speelde zondag ook thuis en had Warmunda als tegenstander. Het was mooi weer, dus waren veel supporters naar het complex aan de Wim Kandreef in Kudelstaart gekomen. Zij zagen een ‘harde’ wedstrijd waarin het rode kaarten regende. Liefst vier zijn er uitgedeeld. Eindstand: 1-1.

Volgende week nieuwe kansen, met hopelijk ‘juich’ scores. FC Aalsmeer speelt zaterdag 6 oktober uit in Mijdrecht tegen Argon om 14.30 uur, FC Aalsmeer krijgt zondag 7 oktober Nicolaas Boys op bezoek in de Beethovenlaan vanaf 14.00 uur en RKDES neemt het deze dag op tegen Alphen in Alphen aan de Rijn vanaf 14.00 uur.

