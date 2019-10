Voetbal: Verlies voor strijdlustig FCA JO17-1

Aalsmeer – Zaterdag 19 oktober speelden de FCA boys 17-1 thuis hun tweede bekerwedstrijd tegen de boys van Hoofddorp 17-1. Dat dit een bikkelwedstrijd zou worden, stond van te voren alvast. De Hoofddorp boys spelen namelijk een klasse hoger dan de FCA boys.

De eerste helft liet twee strijdlustige teams zien die knokten voor elke bal. Hoofddorp was iets meer in de aanval, maar de FCA defensie met keeper Sem stond goed te verdedigen en gaf amper kansen weg. De FCA boys kwamen ook niet tot scoren zodat de rust met een brilstand inging: 0-0.

Na de rust begon Hoofddorp lange ballen te spelen op hun snelle vleugelspelers. In de 19e minuut kon de FCA defensie een snelle Hoofddorp aanval niet afstoppen en invaller keeper Milo was kansloos op het schot: 0-1. Twee minuten later was het al 0-2. Hoofddorp profiteerde van de desorganisatie bij FCA na de eerste Hoofddorp treffer.

FCA trainer Bas spoorde langs de lijn de jongens aan en dat hielp, want de boys gooiden er nog een schepje bovenop. Hoofddorp wist even niet wat hun ineens overkwam. In de 30e minuut maakte een Hoofddorp speler hands in zijn strafschopgebied, penalty! FCA speler Tim wist hier wel raad mee en schoot de aansluitingstreffer beheerst binnen: 1-2. Met goede snelle aanvallen zocht FCA naar de gelijkmaker.

FCA trainer Bas stuurde Pascal vanuit de verdediging naar voren om nog meer druk te zette op de Hoofddorp defensie. Helaas profiteerde Hoofddorp hiervan en scoorde in de 34e minuut 1-3. Kort hierop vloerde FCA speler Boy een doorgebroken Hoofddorp aanvaller en moest met een rode kaart van het veld. Het was voor Hoofddorp een koud kunstje om in de laatste minuut nog 1-4 te scoren. Maar, ondanks dit verlies verdienen de FCA boys een pluim voor hun strijdlustige inzet, klasse!

Verslag + foto: Ruud Meijer



Foto: FCA speler Boy verdedigde met verve, maar kreeg vlak voor tijd wegens vloeren van een doorgebroken Hoofddorp speler wel een rode kaart.

Eerste teams FCA en RKDES

Voetbaluitslagen van de eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart: FCA zaterdag was op bezoek bij HBOK en lang leek het dat de wedstrijd gelijk zou eindigen met een stand van 2-2. HBOK wist net voor het fluitsignaal nog langszij te komen. Eindstand 3-2. FCA zondag speelde thuis aan de Beethovenlaan en had Zwanenburg op bezoek. Aalsmeers wist één maal te scoren, Zwanenburg trapte de bal drie keer in de touwen. Eindstand: 1-3. Geen winst dus voor de Aalsmeerse teams, wel voor RKDES. De Kudelstaarters waren te gast bij de Nicolaas Boys en was de enige ploeg die de doelman het nakijken liet. Eindstand: 0-1.