Voetbal: Verlies, gelijk en kampioenen!

Aalsmeer – Het was een bijzonder voetbalweekend. Niet alleen landelijk gezien met het verlies van Feyenoord en de winst van Ajax. Wie wordt landskampioen? In Aalsmeer en Kudelstaart waren de resultaten ook wisselend, om te huilen en om te juichen. FC Aalsmeer zaterdag speelde thuis aan de Beethovenlaan tegen Zwaluwen ’30. Het vele publiek zag Aalsmeer helaas verliezen met 1-0. FC Aalsmeer zondag wachtte een uitwedstrijd tegen FC Rijnland. Er werd 2-2 gelijk gespeeld en deze uitslag betekent voor Aalsmeer zeker spelen in de nacompetitie. Vrolijke gezichten dus en begrijpelijk. Gefeliciteerd.

Bij RKDES in Kudelstaart was het een weekend van kampioenen. De JO9-1 is ongeslagen kampioen geworden. De JO12-2 mocht na 5-3 winst op medekoploper ASV Arsenal de kampioensbeker in ontvangst nemen en ook de heren 5 konden feest vieren: Kampioen! Het eerste elftal boekte minder succes. Er is niet verloren door RKDES 1, maar gelijk gespeeld tegen Bernardus in Hazerswoude. Eindstand: 0-0. Een karige stand, zeker gezien de 10-0 winst van vorige week.

Handbalnieuws

Er is ook nieuws uit handballand. De FIQAS A-jeugd speelde afgelopen zaterdag 6 mei in Sporthallen-Zuid wedstrijden voor het Nederlandse kampioenschap. De eerste wedstrijd werd voortvarend met 13-8 gewonnen, maar de volgende resultaten waren minder. De tweede wedstrijd werd gelijk gespeeld, de derde verloren. Helaas, het werd een duel om de vijfde of zesde plaats. De A-jeugd van FIQAS zette alles op alles om toch bij de beste vijf van Nederland te eindigen en dit is gelukt. Plaats vijf en hier mogen de ‘mannen’ trots op zijn. Goed gedaan!

Foto: www.kicksfotos.nl. FC Aalsmeer zaterdag thuis tegen Zwaluwen ’30.