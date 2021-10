Voetbal: Ruime winst FCA 08-1 op Real Sranang

Aalsmeer – FC Aalsmeer O8 -1 speelde afgelopen zaterdagmorgen in de hoofdklasse tegen Real Sranang SV O 8-1. Met kleine slaperige oogjes van de boys en natuurlijk ook bij de ouders werd in een mooie colonne richting Jaap Edenbaan in Amsterdam gereden om daar een parkeerplek te zoeken. Eenmaal omgekleed en na een lange warming-up begon uiteindelijk de wedstrijd. Vrij aftastend en een beetje bibberend gingen de voetballertjes uit Aalsmeer de tegenstander te lijf. Werd dit weer een flinke nederlaag?

Al snel vloog de bal in het doel bij FC Aalsmeer. Dat was de welbekende wake up call. Messcherp als bijen op de honing vlogen ze op de tegenstander af. Jelle en Rens die wel oneindige energie leken te hebben pakten de bal af en speelden hem naar Gabriel en jawel: 1-1. Gelijk daarna besloot Rens de bal op doel te kegelen, helaas, maar het scheelde weinig! Al snel werd het 2-1 voor Real en moest FC Aalsmeer weer in de achtervolging. En dat lukte zowaar. Jo die heel goed in de wedstrijd zat speelde de bal prachtig naar Mitch die ook een puike wedstrijd speelde. Hij kapte een mannetje uit en schoot van afstand op doel! Keeper kansloos: 2-2.

Jens en Ryota en de jongste telg Jazzro hielden de verdediging goed gesloten en waren echt voor niemand bang. Alsof ze wisten dat er voor het eerst wel eens gewonnen kon worden. Ze pakten de bal af om vervolgens topspits Gabriel te bedienen. De ene mooie goal na de andere viel en al snel stond er 2-6 op het scorebord. Real probeerde het nog maar tevergeefs. Mattias, FCA’s superdoelman, stond zijn mannetje met prachtige reddingen! Met als hoogtepunt zijn uittrap naar voren, de bal belandde bij Jelle die zijn vele inzet beloonde door te scoren uit een moeilijke hoek en zo de eindstand op 3-7 bepaalde! De jongens vlogen elkaar in de armen en in de kleedkamer was het één groot feest. Super gedaan jongens!