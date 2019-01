Voetbal: RKDES op weg naar promotiepoule

Kudelstaart – RKDES heeft afgelopen zondag 27 januari een belangrijke stap gezet naar de promotiepoule. Er werd thuis in Kudelstaart verdiend met 4-1 gewonnen van Van Nispen uit de Zilk. Volgende week kunnen de Kudelstaarters zich veilig spelen voor deze poule als er in Kudelstaart gewonnen wordt van Aalsmeer.

RKDES speelde zonder de op vakantie zijnde Robin van der Steeg, op zijn plaats speelde Gijs Lentjes een verdienstelijke partij. Het was koud en het was winderig op sportpark Calslagen, maar het veld was sneeuwvrij. Overigens waren de velden ook zaterdag al sneeuwvrij Er kan dus met recht afgevraagd worden waarom de KNVB alle wedstrijden voor de zaterdag er al op donderdag uitgeknikkerd heeft en de B categorie ook al voor de zondag.

In het begin was het nog even aftasten voor de Kudelstaarters, maar gaande de eerste helft werden de rood-zwarte steeds gevaarlijker en dit leverde gelijk ook leuke aanvallen op. Alleen de vizieren van Mano van Veen, Maarten van Putten en Indy van Koert stonden nog niet op scherp. Tot de 26ste minuut, een mooie aanval over rechts met een vlijmscherpe voorzet van Maarten van Putten en Indy van Koert kon randje buitenspel binnen tikken: 1-0. Er is nog even overwogen de VAR in te schakelen, maar het doelpunt bleef staan. De Afas/Nieuwendijk brigade bleef met leuk voetbal de aanval zoeken en dat leidde al rap tot de 2-0. Het was Mano van Veen die op de linkerkant simpel zijn tegenstander voorbij liep en de bal onder de keeper door in de verre hoek schoof. Van Nispen wist maar 1 keer in de buurt van keeper Blokzijl te komen, maar dat schot werd gesmoord. De rust gingen de teams dan ook met 2-0 in Kudelstaarts voordeel.

Net begonnen in de tweede helft mocht ook de 3-0 op het scorebord getoond worden. Mano van Veen uitgeweken naar links wilde een voorzet afgeven, maar de bal waaide zomaar in de verre hoek. Dat maakte de spelers en de supporters natuurlijk niet uit, als de bal er maar in gaat. Na 10 minuten in de tweede helft werd Arnaud van Leeuwen naar de kant gehaald en ja, dat scheelt toch een slok op een borrel. Hij en Roy Endhoven zijn de motors op het middenveld en met één motor loopt het toch allemaal wat onrustiger.

Van Nispen kreeg toch wat meer vat op het spel en wist de enige echte kans van de wedstrijd dan ook in een doelpunt om te zetten: 3-1. Had RKDES die stand ook al niet bij de uitwedstrijd tegen SJZ waar het toen nog 3-3 werd? Dit zal toch niet weer gebeuren. Maar nee, RKDES bleef de gehele verdere wedstijd onder leiding van Erik Overvliet met gemak overeind en in blessuretijd wist ook Indy van Koert na een mooie steekbal van Roy Endhoven het net nog een keer te vinden. Eerst de keeper op het verkeerde been zetten en daarna binnen schieten.

Zondag tegen Aalsmeer

4-1 Was de dik verdiende einduitslag, maar met nog 1 wedstrijd voor de boeg is RKDES nog steeds niet veilig voor de promotiepoule. De tweede stap in het drieluik is in ieder geval met succes uitgevoerd. Komende zondag 2 februari speelt RKDES thuis tegen Aalsmeer. Kom gerust naar de Wim Kandreef waar de derby Kudelstaart tegen Aalsmeer plaats gaat vinden!

Eppo

Foto: www.kicksfotos.nl