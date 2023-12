Voetbal: RKDES JO16-1 kampioen hoofdklasse!

Kudelstaart – Het is de JO16–1 van RKDES in een wedstrijd met directe en enige concurrent Buitenveldert gelukt het kampioenschap in de hoofdklasse veilig te stellen. De wedstrijd was van hoog niveau, tegen een tegenstander die duidelijk versterking had aangebracht. Maar de jongens van RKDES lieten zich hier niet door beïnvloeden en gooiden er nog meer energie en inzet tegenaan. Dit, in combinatie met een van de beste wedstrijden van het seizoen, leverde voor de Kudelstaartse voetballers een aantal grote kansen op. Het middenveld en verdediging lieten niets door en de aanval bleef gevaarlijk.

Toch werd het erg spannend, want hoewel een gelijkspel voor RKDES voldoende zou zijn, bleef het lang 0-0 en was het toch billenknijpen. Maar, twee minuten voor tijd maakte Ryan de beslissende en bevrijdende 1-0, waarbij het hele team en al het publiek helemaal uit zijn dak gingen. Het verzet van Buitenveldert was gebroken, he team moest zich neerleggen bij een nederlaag tegen kampioen RKDES!

Jarenlang drie keer per week trainen, waarbij bijna niemand een training overslaat, heeft eindelijk zijn vruchten afgeworpen! Nog een wedstrijd te gaan tegen Argon en ook deze moet worden gewonnen om de perfecte score te halen en zo met een goed gevoel na de winterstop de Divisie-6 in te gaan. Iets wat echt een heel knappe prestatie is van deze speciale groep!