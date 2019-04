Voetbal: RKDES dendert door: 2-0 winst!

Kudelstaart – Leids onzet(ting) was groot bij de spelers van Sporting Leiden na de 0-2 nederlaag tegen RKDES uit Kudelstaart. Waarschijnlijk werd haring en witte brood uitgedeeld door teamleider Jan van de Maarl na de gewonnen wedstrijd tegen Sporting Leiden. Door een meer dan uitstekende eerste helft en een degelijke tweede helft wisten de Kudelstaarters na een 0-2 ruststand met 0-2 te winnen, in de tweede helft kwamen de Kudelstaarters niet echt meer in gevaar.

Al zag dat er na 5 minuten nog niet naar uit want de eerste grote kans was voor Sporting Leiden, maar keeper Wilbert Klijmij wist de bal te keren. Maar dat was het wel zo’n beetje qua kansen die Sporting Leiden in de eerste helft kon creëren. RKDES voetbalde beter en wist regelmatig dicht bij het doel van Sporting Leiden te komen. Sporting probeerde op allerlei manieren de scheidsrechter te intimiteren met vocaal verbaal, maar de scheidsrechter gaf geen krimp en floot stoïcijns door.

De Afas/Nieuwendijk brigade kwam na een kleine twintig minuten op een verdiende voorsprong. RKDES kreeg een vrije trap op rechts. Elias Elhadji laat geregeld zien dat hij over een prima trap beschikt en zo ook deze, indraaiend naar de tweede paal kon Roy Endhoven er nog net het puntje van zijn kruin er tegen zetten en plots stond zijn scheiding andersom, maar wel 0-1. De plaatselijke FC bleef voetballend veruit de beste ploeg en vlak voor rust werd dit bekroond met nog een goal. Een prachtige dieptebal van één van de uitblinkers Troy Zwanenberg kwam voor de voeten van Indy van Koert en die faalde niet alleen voor de keeper en tikte de 0-2 dik verdiend binnen.

In de tweede helft gaf Sporting Leiden nog een beetje meer gas en voetbalde op het randje maar dat mag natuurlijk, uiteindelijk viel er in de hele wedstrijd maar één gele kaart voor het neersabelen van Indy van Koert dus dat viel wel mee. RKDES bleek ook zondagmiddag weer een prima verdediging te hebben met ditmaal Arnaud van Leeuwen in het centrum en Lennart Kok op rechts, omdat Robin van der Steeg en Gijs Lentjes afwezig waren. Slechts één grote kans kreeg Sporting Leiden, maar keeper Wilbert Klijmij keek de bal naast. Rustig loerde de Afas/Nieuwendijk brigade op de counter en als RKDES het een beetje beter had uitgespeeld, had de score zomaar hoger kunnen uitvallen. Maar geen geklaag 0-2 winnen bij een medekandidaat voor promotie is gewoon uitstekend te noemen.

Naar Rotterdam

Zondag 14 april naar Hoop op Vooruitgang/De Jonge Spartaan SCR Combinatie Rotterdam oftewel HOV/DJSCR. Wie die naam verzonnen heeft moet toch wel een hele creatieve geest hebben of te veel hebben gedronken. RKDES speelt niet altijd sterk tegen een laagvlieger en dit HOV/DJSCR heeft het toen nog koploper ASC behoorlijk lastig gemaakt. Koppie erbij houden dus! Voor de supporters: Jullie kunnen met de bus mee naar Rotterdam, vertrek om half 12 bij het RKDES-terrein aan de Wim Kandreef.

Eppo

Verlies en gelijk FCA

Voor FC Aalsmeer zaterdag geen winst. De voetballers gingen op bezoek bij ARC in Amsterdam. FCA wist op 1-0 winst te komen, maar verloor uiteindelijk met 2-1. FC Aalsmeer zondag had HDV uit Den Haag op bezoek. De supporters kregen aan de Beethovenlaan een enerverende wedstrijd te zien met veel kansen en een ruim aantal doelpunten. De wedstrijd eindigde uiteindelijk gelijk: 4-4.

Foto: Archieffoto RKDES thuis in actie.