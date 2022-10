Voetbal: Periodetitel voor RKDES MO11-1

Kudelstaart – Na een aantal jaren in de jongenscompetitie gespeeld te hebben, dit jaar toch echt tegen meiden voetballen voor RKDES MO11-1. Gestart in de eerste klasse, eerst maar kijken of RKDES goed kan meekomen. De eerste twee wedstrijden werden vrij makkelijk gewonnen met 7-3 en 7-4. Vanaf dit jaar worden de standen ook bijgehouden dus kon RKDES zien dat er nog twee meidenteams erg goed waren begonnen aan de competitie. Tegen deze twee teams werd respectievelijk gelijk gespeeld en met 4-2 gewonnen. Afgelopen zaterdag 8 oktober kon de periodetitel officieel binnen gehaald worden tegen Hoofddorp MO11-1. Deze wedstrijd was misschien niet de beste, maar werd wel gemakkelijk met 12-0 gewonnen en dus kon het feestje gevierd worden. De MO11-1 meiden en de trainers kijken terug op een mooie seizoenstart. Met spanning wordt afgewacht of misschien promotie naar de hoofdklasse gemaakt mag worden.