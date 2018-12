Voetbal: MO19-1 net geen kampioen

Aalsmeer – In de barre kou, rond het vriespunt en een ijzige wind, speelden de meiden van MO19-1 afgelopen zaterdag 15 september de voetbalwedstrijd om het kampioenschap. De wedstrijd was thuis aan de Beethovenlaan en tegenstander was IJsselmeervogels MO19-1. De fans langs de lijn kregen een mooie en spannende wedstrijd te zien met helaas wel een zuur einde voor de Aalsmeerse voetbal-dames. Het werd 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 en 3-2 voor Aalsmeer. Het kampioenschap leek binnen, maar in de laatste seconden van de wedstrijd wist IJsselmeervogels weer op gelijke hoogte te komen: 3-3. En dit was voor Aalsmeer niet genoeg om gekroond te kunnen worden. Geen goud, maar zilver voor deze toppers. Natuurlijk was er de teleurstelling, maar met opgeheven hoofd het veld af mocht. De M019-1 meiden van FC Aalsmeer hebben prima gespeeld en mogen trots zijn op dit behaalde resultaat.

Verlies tegen koploper

Het eerste team van FC Aalsmeer zaterdag speelde deze dag eveneens thuis in de kou. Koploper A.R.C. uit Alphen aan de Rijn kwam op bezoek en aan deze ploeg had Aalsmeer een flinke kluif. De eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar in de tweede helft moest Aalsmeer toch echt haar meerdere erkennen in A.R.C. Eindstand: 2-4. Vreugde in de bus terug naar Alphen aan de Rijn.

Zondag geen voetbal

De zondagvoetballers hadden onverwachts allen vrij. Door de sneeuwval zaterdagnacht besloot de bond de wedstrijden op zondag allen af te lasten. De wedstrijden worden later ingehaald.

Foto: www.kicksfotos.nl (MO19-1 meiden).