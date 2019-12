Voetbal: Mazzeltje voor FC Aalsmeer zaterdag

Aalsmeer – Voor FC Aalsmeer (zaterdag) stond 7 december de voetbalwedstrijd tegen EDO hfc uit Haarlem thuis aan de Beethovenlaan op het programma. Eindstand: 1 – 1.

Met een ziedend afstandsschot vanaf 20 meter dat als een bom achter keeper Max Hofer van EDO in het doel sloeg voorkwam Daan van Huffel in de 92ste minuut een blamage voor FC Aalsmeer. Zestig minuten tegen tien man spelend (keeper Monne van Egmond kreeg rood) van het laagstaande EDO en, ondanks een groot overwicht met soms grote kansen, waren niet voldoende om de achterhoede van EDO te verontrusten. In de aanvallen van Aalsmeer zat geen ‘gogme’, te veel lopen met de bal en daarna onzuivere passes. Het publiek kon er niet warm van worden en toog ondanks de late 1-1 met een naar gevoel huiswaarts.

Over de wedstrijd op zich is weinig te schrijven. Vanaf minuut één een aanvallend FC Aalsmeer dat wel kansen opleverden, maar niet werden benut en EDO dat met Frankie Zinhagel en Romario Aroma de achterhoede van Aalsmeer aardig bezig hield. Vanaf de 30ste minuut toen keeper Monne van Egmond met rood plaats moest maken voor tweede keeper Max Hofer werd het accent bij EDO op verdedigen gezet en met succes. Tot aan de pauze bleef de stand 0-0.

Aalsmeer dacht de klus in de tweede helft wel even te klaren, maar de EDO achterhoede gaf geen krimp. FC Aalsmeer zelf hield EDO in de race. Een counter van EDO en een domme overtreding in de 51ste minuut in het strafschop gebied bood EDO de kans op een strafschop. Romario Aroma wist hier wel raad mee. Onhoudbaar voor Nick van der Wiel werd het 0-1 voor EDO. Wissel 58ste minuut: Thomas Steinhart voor Daan Vaneman.

De mooiste kansen werden door Aalsmeer om zeep geholpen en EDO zag de broodnodige drie punten al in de tas zitten. Tot de 92ste minuut. Uit een vrije trap van Mike Dam kogelde Daan van Huffel met een afstandsschot de bal langs de verslagen keeper en was de eindstand met 1-1 nog een mazzeltje voor Aalsmeer.

Komende zaterdag 14 december speelt FC Aalsmeer uit tegen S.V. Marken. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Locatie: Walandweg 2, 1156 DJ Marken.

Jack van Muijden

Zondag 8 december speelde FC Aalsmeer thuis aan de Beethovenlaan tegen VSV. Het publiek zag Aalsmeer helaas verliezen met 0-1. RKDES Kudelstaart ging deze dag op bezoek bij Spaarnwoude en, net als vorige week, opnieuw veel gejuich en vrolijk naar huis. RKDES won het duel met 3-4.

Foto: www.kicksfotos.nl (FCA zat.)