Voetbal: JO17-01 van FCA ongeslagen kampioen!

Aalsmeer – Op zondag 1 december is de zondag JO17-01 van FC Aalsmeer met een ongeslagen status in de najaarscompetitie kampioen geworden. Op deze koude zondag om 15.30 uur spelend bij AFC werd uiteindelijk met 0-5 gewonnen en was ongeslagen kampioen een feit. Met nog één wedstrijd te spelen is dit team met overmacht de sterkste gebleken.

Vorig seizoen besloten deze jongens te kiezen om op de zondag te gaan voetballen, zodat ze als vriendenteam met elkaar kon blijven voetballen. Met leuk en goed combinatie voetbal, maar vooral met veel plezier is dit kampioenschap met grote overmacht binnen gesleept.

Niet alle wedstrijden werden overigens met gemak gewonnen. Zo werd een 3-0 achterstand tegen Hoofdorp omgebogen naar een 3-5 overwinning. Vooral de wedstrijden tegen Pancratius en de Spartaan waren krakers waarbij uiteindelijk het goede voetbalspel van deze jongens werd beloond.

De champagne kon ontkurkt worden en bakker Hulleman had een prachtige taart verzorgd waar de spelers en vaste aanhang van hebben genoten. Aankomende zondag 8 december zal de ploeg hun laatste competitiewedstrijd om 11.00 uur thuis aan de Beethovenlaan spelen en de week daarna wacht nog een bekerwedstrijd, want daarvoor zit FCA JO17-01 ook nog in de race.